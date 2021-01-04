حيلتان مهمتان عن تطبيق WhatsApp لا يعرفهما أحد 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

بات استخدام تطبيق WhatsApp أمر مهم جدًا في الحياة اليومية، فهو ليس أداة بسيطة للمحادثات فقط، بل أيضًا تطور ليصبح وسيلة متعددة الوسائط، خاصة لأولئك الذين يضطرون إلى الابتعاد عن المنزل أو أحبائهم، وكذلك البقاء على اتصال عبر الرسائل والمكالمات الصوتية والمرئية.

ويُستخدم التطبيق المملوك لفيسبوك أيضًا على نطاق واسع في مكان العمل لتبادل التعليمات والتوجيهات والنصائح المطلوبة، ومع ذلك فإن هناك بعض العيوب في هذا التطبيق يعمل المطورون على حلها.

وأبرز موقع How To Geek حيلتين تمكنان من تجاوز مشكلتين كبيرتين مهمتين في تطبيق WhatsApp.

الحيلة الأولى.. إرسال الصور الكبيرة في الحجم على WhatsApp

هذه الخدعة اكتشفها الخبراء في ProiezionidiBorsa.it وهي عن كيفية تجاوز خوارزمية WhatsApp الغامضة لضغط الصور، وفي الواقع، يجد الكثير من الأشخاص أنفسهم في موقف مؤسف يتمثل في إرسال صور مهمة، وهو أمر ناجح في أغلب الأوقات إلا أن يشترط حجم معين وهناك طريقة بسيطة وفعالة لتجنب هذه المشكلة.

وهذه الطريقة تتم باستخدام تطبيق يسمى iBooks حتى تتمكن من تحديد الصور من المعرض وحفظها بتنسيق صيغة PDF، وهذا يسمح لك بالحفاظ على جودة الصورة وإرسالها بأي حجم.

الحيلة الثانية.. الدردشة الخاصة

إحدى الحيل المخفية في تطبيق واتساب هي الدردشة الخاصة، فأحيانًا كثيرة يود الشخص أن يكتب ملاحظات لنفسه أو يرسل روابط مهمة دون أن يشارك أيًا من ذلك مع أي جهة اتصال.

ولإنشاء دردشة خاصة بك فقط لتذكر نفسك بالأمور المهمة، قم بإنشاء مجموعة على WhatsApp مع مستخدم آخر ثم قم بإزالته لتكون بمفردك، وهذه طريقة رائعة لإنشاء مساحة افتراضية للملاحظات، والتي يمكن استعادتها على أي جهاز حتى لو على جهاز كمبيوتر وذلك عبر استخدام واتساب ويب.

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