خالد البلطان يُحدد مصير مدرب الشباب ويُوجه رسالة لعشاق الليث

المواطن - محمد سمعه

قال خالد البلطان رئيس نادي الشباب: إنه لا يجب على جماهير الفريق أن تكون قاسية على اللاعبين، مضيفًا أن الفريق الكروي الأول تحرر بعد رحيل المدرب البرتغالي كايشينا مؤخرًا.

رسالة خالد البلطان للجماهير الشبابية:

وتحدث البلطان للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “هناك أمور لا يعلمها جماهير الشباب عن الفريق، وأقدر تمامًا أنهم يريدون الفوز وتسجيل الأهداف ولكن هناك أمور مهمة خارج الملعب حدثت في النادي مثل تطوير العيادة الذي كان وضعها سيئ للغاية، وأصبحت الآن من أقوى وأهم العيادات في المملكة وقادرون فيها على علاج أي لاعب من نادٍ آخر”.

وتابع البلطان: “أقول لجماهير الليث لا تقسوا على اللاعبين والفريق تحرر بشكل كبير وأصبح أفضل بعد رحيل المدرب كايشينا، والمدرب كارلوس هيرنانديز يسير بشكل جيد وسنجلس معه لتحديد الأهداف بالفترة المقبلة حتى قدوم مدرب جديد، أو قد يستمر مع الفريق في حال حقق النتائج الإيجابية، لماذا لا؟”.

الشباب بحاجة إلى مهاجم:

وأضاف خالد البلطان: “نحن بحاجة لمهاجم جيد في سوق الانتقالات الشتوية، ومن الصعب ضم أقوى الصفقات في ميركاتو يناير، لأن الخيارات تكون محدودة ولكن الفريق بحاجة إلى فترتي انتقالات ليصل إلى 85% من أهدافه وطموحاته، ونحن نسير بشكل جيد من أجل أن نُحقق أهدافنا”.

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