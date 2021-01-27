خالد السميري يوقع لنادي الفيصلي رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي، قبل قليل، عن التوقيع رسميًا مع خالد السميري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

خالد السميري في الفيصلي

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب خالد السميري بقميص الفريق وأثناء توقيعه على عقود انضمامه إلى عنابي سدير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، قادمًا من الاتحاد.

وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي لنادي الفيصلي، مساعد المويس مثل عنابي سدير في توقيع العقود اليوم، وقدم شكره الجزيل للمسؤولين في الاتحاد ولوكيل السميري، جراح الظفيري لتسهيلهم إجراءات انتقال اللاعب.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان

ونجح الفيصلي في إنهاء منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليواصل نتائجه الجيدة في الجولات الأخيرة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رصيده إلى 16 نقطة، فيما وصل رصيد الهلال إلى 30 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتوج بطلًا للشتاء.

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