خالد بن سلمان: قمة العلا أسست مرحلة جديدة نواجه فيها صفًّا واحدًا كل التحديات

المواطن - الرياض

تقدم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح قمة التعاون الخليجي في العلا التاريخية التي أكدت أن ما يجمع العرب بشكل عام وأبناء الجزيرة بشكل خاص من روابط التاريخ والدم والعقيدة هي أكبر من أي خلاف مهما كان حجمه.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: أسست القمة وبيان العلا الصادر عنها مرحلة جديدة نعمل فيها سويًّا نحو غدٍ مشرق لمنطقتنا، ونواجه فيها صفًّا واحدًا، كل التحديات، فنحن وأشقاؤنا شعب واحد بقيادة إخوة همهم الأول استقرار وازدهار ورخاء أوطانهم.

ورأس ولي العهد أعمال القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أكد في كلمته على أن سياسة المملكة كانت ولا تزال تعتبر أن الحفاظ على مجلس التعاون الخليجي قويًّا وموحدًا من أهم الأولويات.

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