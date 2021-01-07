خالد بن سلمان يستقبل وكيل وزارة الدفاع الأمريكي للسياسات

المواطن - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع في الرياض اليوم السيد أنتوني تاتا وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات المكلف بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

جرى خلال اللقاء بحث برامج التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وتعزيزها في إطار الشراكة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والدكتور سمير الطبيّب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع، ووكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ومدير عام مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الأمريكي الوفد المرافق للسيد أنتوني تاتا.

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