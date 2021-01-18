خبراء يطورون بطارية سيارة كهربائية تستمر لمسافة 250 ميلًا بشحنة واحدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

طور خبراء أمريكيون بطارية سيارة كهربائية جديدة يتم شحنها في 10 دقائق فقط، وتستمر لمسافة 250 ميلًا بشحنة واحدة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن بطاريات السيارات الكهربائية مصنوعة من فوسفات الحديد الليثيوم، المعروف بـ”أمانه غير المسبوق”، ويمكن تسخينه وتبريده بسرعة.

بطارية متطورة للغاية:

ويقول الباحثون: إن بطاريتهم يجب أن تدوم أكثر من مليوني ميل في العمر، وستكون جيدة لإدارة السيارات الكهربائية إذا تم تسويقها.

وقال تشاو يانغ وانغ من جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة: “لم يعد هناك قلق بشأن النطاق وهذه البطارية ميسورة التكلفة، كما أن الشحن السريع للغاية يسمح لنا بتقليص حجم البطارية دون تحمل القلق بشأن النطاق”.

وفقًا لوانغ، يمكن أن تنتج هذه البطاريات كمية كبيرة من الطاقة عند التسخين- 40 كيلو واط/ ساعة و300 كيلو واط من الطاقة.

وأضاف وانغ: “لقد طورنا بطارية ذكية جدًّا للسيارات الكهربائية في الأسواق الكبيرة مع تكافؤ التكلفة مع سيارات محركات الاحتراق، وتحتوي البطاريات على ثلاثة مكونات رئيسية- الأنود والكاثود والإلكتروليت”.

كيف تعمل البطارية؟

وتستخدم البطارية ذاتية التسخين رقاقة نيكل رفيعة مع طرف متصل بالطرف السالب والآخر يمتد خارج الخلية لإنشاء طرف ثالث، وبمجرد أن تتدفق الإلكترونات، فإنها تسخن بسرعة رقائق النيكل من خلال تسخين المقاومة وتسخين الجزء الداخلي من البطارية.

بمجرد أن تصبح درجة الحرارة الداخلية للبطارية 140 درجة فهرنهايت، يفتح المفتاح وتصبح البطارية جاهزة للشحن السريع أو التفريغ.

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