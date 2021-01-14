خبر سار لجماهير الهلال قبل مواجهة الأهلي بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تلقى جمهور الهلال خبرًا سارًّا حول مصير اللاعب ياسر الشهراني مع الفريق الكروي الأول، وذلك قبل مواجهة الأهلي غدًا الجمعة بالجولة الـ13 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت جماهير الأزرق ترقبت مصير كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني خاصة أن الثنائي دخلا الفترة الحرة ولم يُجدد أي منهما عقده مع النادي حتى الآن بشكل رسمي.

ونجحت إدارة فهد بن نافل في التوصل لاتفاق نهائي مع ياسر الشهراني لتجديد عقده لمدة 3 مواسم مع الحصول على راتب سنوي قدره 8 ملايين ونصف المليون ريال وفقًا لـ”الرياضية”.

تجديد ياسر الشهراني يضمن استقرار فريق الهلال:

ويأتي هذا الأمر حرصًا من إدارة أزرق العاصمة على تحقيق الاستقرار للفريق الأول من أجل العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادل الأزرق في آخر 3 جولات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اسم ياسر الشهراني ارتبط بالانتقال لفريق النصر بالفترة الأخيرة، لكن انتقاله للعالمي مستبعد بسبب عدم قدرة النصر على قيد أي صفقات شتوية وذلك بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

جماهير الأزرق تهاجم سلمان الفرج:

وعلى النقيض تمامًا هاجمت جماهير الهلال، اللاعب سلمان الفرج وذلك بسبب مماطلته حول تجديد العقد مع الأزرق.

وكان الفرج رفض التوقيع على تجديد العقد مع الأزرق، وذلك بسبب وجود خلاف بينه وبين إدارة النادي حول القيمة المالية في العقد.

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