خبر سار لـ الأهلي قبل لقاء الباطن بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول في الأهلي خبرًا سارًّا وذلك قبل مواجهة نادي الباطن بالجولة الـ16 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه الراقي نظيره الباطن يوم الأحد المقبل في بداية الدور الثاني من دوري المحترفين، حيث شارك في تدريبات الراقي أمس الأربعاء كل من المغربي إدريس فتوحي والألماني ماركو مارين قبل مواجهة الباطن بعد العودة من الإصابة.

وكان الراقي حقق الفوز في آخر جولتين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز على كل من أبها والاتفاق بالجولتين الـ14 والـ15.

الأهلي يحتل المركز الثالث:

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 29 نقطة، خلف نادي الهلال المتصدر وفريق الشباب صاحب المركز الثاني.

يذكر أن اللاعب إدريس فتوحي كان تعرض للإصابة في القدم في لقاء الأهلي والتعاون بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز التعاون وقتها على الراقي بثلاثية دون رد.

استقالة طارق كيال:

وكان طارق كيال استقال من منصبه كمشرف عام على الكرة في فريق الراقي، بعد الخسارة من القادسية بنتيجة 3/ 1 بالجولة الثانية عشرة.

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