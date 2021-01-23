خبر سار لـ الهلال قبل مواجهة النصر في السوبر

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو خبرًا سارًا بعودة أحد لاعبي الفريق الكروي الأول من الإصابة قبل مواجهة النصر في بطولة كأس السوبر السعودي.

ويستعد الأزرق لمواجهة جاره النصر يوم السبت المقبل في بطولة السوبر.

وسيعود اللاعب فواز الطريس لتدريبات أزرق العاصمة بدءً من الأسبوع المقبل بعد أن غاب عن الفريق لمدة 14 يومًا بعد إصابة عضلية تعرض لها وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

ورغم أنه من الصعب مشاركة الطريس في السوبر السعودي لكن عودته طمأنت المدرب لوشيسكو الذي يستعد لإقحامه في المباريات المقبلة للزعيم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يواجه الفيصلي في ختام الدور الأول

من ناحية أخرى سيواجه الهلال، فريق الفيصلي بعد غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في دوري المحترفين.

الهلال في الصدارة

يذكر أن الزعيم يحتل حاليًا المركز الأول في جدول الدوري برصيد 29 حيث فاز على التعاون بالجولة الرابعة عشر بنتيجة هدفين دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب “الملز” في الرياض.

وكان الهلال نجح في تحقيق الفوز على التعاون ليكسر سلسلة التعادلات التي دامت طوال 4 جولات متتالية كان آخرها ضد النادي الأهلي بتعادل سلبي في الجولة الثالثة عشر.

ويسعى الزعيم لإنهاء الدور الأول من بطولة الدوري وهو متصدرًا ليحصل على لقب بطل الشتاء في موسم 2020/2021.

شارك الخبر