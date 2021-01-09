خبير تحكيمي يحسم الجدل حول إلغاء هدف فهد المولد

المواطن - محمد سمعه

حسم عبدالرحمن الزيد، الخبير التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية، الجدل حول إلغاء هدف فهد المولد لاعب الاتحاد في شباك ضمك، خلال مباراة الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إلغاء هدف فهد المولد قرارًا صحيحًا:

وقال الزيد: إن قرار الحكم سامي الجريس بإلغاء هدف المولد في ضمك، قرار صحيح؛ بسبب وجود لاعب الاتحاد في موقف تسلل.

وكان الاتحاد هزم فريق ضمك بهدف دون رد، سجله اللاعب عبدالرحمن العبود بالدقيقة السادسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وكانت مباراة الاتحاد وضمك تأجل انطلاقها؛ وذلك بسبب هطول أمطار على أرضية ملعب الشرائع لتبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف وخمس دقائق من مساء اليوم السبت.

سيواجه العميد، فريق أبها بالجولة الثالثة عشرة من عمر دوري المحترفين يوم الخميس المقبل.

الاتحاد يحقق انتصاره الخامس دوريًّا:

يذكر أن نادي الاتحاد نجح في تحقيق الانتصار الخامس في دوري المحترفين، بعد فوزه على فريق ضمك مساء اليوم السبت.

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