خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء لـ الهلال ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حسم الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد الجدل حول ركلة جزاء لم تُحتسب لنادي الهلال في مباراته ضد النادي الأهلي، التي انتهت مساء اليوم الجمعة بنتيجة التعادل السلبي.

الخبير التحكيمي – عبدالرحمن الزيد :

ركلة جزاء ( صحيحه ) للهلال لم يحتسبها الحكم عند الدقيقة 93"#الأهلي_الهلال pic.twitter.com/QFBppoI7FO — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 15, 2021

وقال الزيد للقناة الرياضية السعودية: “رغم أن الحكم ماجد الشمراني كان موفقًا في المباراة ولكن الأزرق له ركلة جزاء لم تُحتسب، تدخل فيجسا على صالح الشهري واضحًا للجميع”.

لوشيسكو ينتقد حكم مباراة الهلال والأهلي:

وتحدث مدرب الهلال رازفان لوشيسكو للحكم بعد نهاية اللقاء قائلًا: “أنت ظلمتنا في ركلة جزاء، وذهبت لتشاهدها وتعلم أنها ركلة جزاء لكنك لست شجاعًا لاحتسابها”.

وعلى الفور كان رد فعل حكم مباراة الأهلي والهلال، هو إشهار البطاقة الصفراء في وجه لوشيسكو قبل خروجه من أرضية الملعب.

وبدأت أحداث الشوط الأول بقوة وسخونة، حيث احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء للأهلي سددها السوري عمر السومة، ولكن عبدالله المعيوف حارس الهلال ارتدى ثوب الإجادة وتصدى لها بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وبعد ذلك استمر ضغط الأهلي القوي سعيًا لإحراز الهدف الأول في شباك المعيوف عبر ضغط الهجمات من ميتريتا والغاني صامويل أوسو ولكن دون جدوى، في ظل تألق غير طبيعي من الحارس المعيوف. وسقط الفرنسي جوميز في منطقة جزاء النادي الأهلي على أمل احتساب ركلة جزاء له لكنه كان في وضعية تسلل. وانتهت أحداث الشوط بالتعادل السلبي حيث قاتل الفريقان للفوز في الشوط الثاني؛ كون الفوز وحصد النقاط الثلاث أمرًا مهمًّا للفريقين. وفي الشوط الثاني انفرد اللاعب الغاني صامويل أوسو بمرمى عبدالله المعيوف لكن الأخير تألق وأنقذ مرمى الأزرق من فرصة هدف محقق. وواصل لاعبو الأزرق إهدارهم للفرص عبر الفرنسي جوميز والأرجنتيني لوسيانو فيتو. الزعيم يتعادل للأسبوع الرابع تواليًا: ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ليتعادل الزعيم للأسبوع الرابع تواليًا ويُصبح رصيده 26 نقطة بالمركز الأول، بينما أصبح رصيد الأهلي 23 نقطة في المركز الثالث.

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