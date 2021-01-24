خبير تحكيمي يُنهي الجدل حول أحقية النصر ركلة جزاء

المواطن - محمد سمعه

حسم الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد الجدل حول أحقية العالمي في الحصول على ركلة جزاء بلقاء الاتحاد ضد النصر، الذي أُقيم مساء اليوم الأحد وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

عبدالرحمن الزيد – خبير تحكيمي :

قرار ( صحيح ) من الحكم باستمرار اللعب ولا يوجد ركلة جزاء للنصر عند الدقيقه 36"#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/hWzn1vP8R9 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 24, 2021

وكان لاعبو العالمي طالبوا حكم لقاء الاتحاد باحتساب ركلة جزاء على اللاعب عبدالرحمن العبود لاعب العميد بالدقيقة الـ37 من الشوط الأول.

لا ضربة جزاء للعالمي بلقاء الاتحاد ضد النصر:

وقال الزيد للقناة الرياضية السعودية: إن العالمي لم يستحق ركلة جزاء بالدقيقة الـ37 وقرار الحكم باستكمال اللعب كان صحيحًا.

يذكر أن صفوان السويكت رئيس العالمي كان دخل في نقاش مع الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعد نهاية الشوط الأول من مباراة العالمي ضد الاتحاد.

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج سؤالًا للأندية السعودية، وذلك بعد لقطة رئيس النصر صفوان السويكت ونقاشه مع الإسباني فيرناندو تريساكو.

تعليق الفراج بعد نهاية مباراة الاتحاد ضد النصر:

وغرد الفراج قائلًا: “نلعب في ختام الدور الأول ولا تزال الأندية ترفض طلب طواقم تحكيم أجنبية، بينما تصرخ جماهير هذه الأندية من أخطاء تراها من الحكم السعودي، العالمي والفتح فقط من استخدموا حقهم بطلب طاقم واحد وباقي لكل منهما 6 طواقم، أتساءل لماذا يتردد الرؤساء في طلب الحكام الأجانب؟!”.

وكان تريساكو قال في حوار تلفزيوني لـ برنامج ”في المرمى”: إنه دشن حسابًا له على موقع ”تويتر” وذلك لشرح الحالات التحكيمية الأكثر جدلًا عقب نهاية كل جولة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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