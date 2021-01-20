خبير تحكيمي يُنهي الجدل حول صحة هدف فييتو في التعاون

المواطن - محمد سمعه

حسم عمر المهنا، الخبير التحكيمي، الجدل حول صحة هدف الهلال الثاني في شباك التعاون، الذي تم إحرازه عبر اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

عمر المهنا – الخبير التحكيمي :

قرار ( صحيح ) من الحكم باحتساب هدف #الهلال الثاني.#الهلال_التعاون pic.twitter.com/QqGUVQSqa5 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 20, 2021

وتحدث المهنا للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “الحكم فيصل البلوي كان قراره صحيحًا باحتساب هدف فييتو في شباك سكري القصيم”.

وكان بعض من لاعبي سكري القصيم اعترضوا على الهدف، حيث طالبوا بعدم احتسابه لوجود لمسة يد على اللاعب الأرجنتيني على حد وصفهم، لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم وجود لمسة يد من اللاعب فييتو.

فييتو وغوميز يسجلان أجمل الأهداف في شباك التعاون:

وكان فييتو سجل الهدف بالدقيقة الثامنة والأربعين مع بداية الشوط الثاني، من ركلة مقصية لكن الحكم فيصل البلوي ذهب إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف بعد وجود شك في لمسة يد، لكن التقنية صادقت على صحة الهدف، ليُسجل الزعيم ثاني أهدافه في شباك التعاون، ويكون هذا الهدف هو الأول للاعب الأرجنتيني مع الزعيم في دوري المحترفين.

يذكر أن الفرنسي بافيتيمبي غوميز كان أحرز الهدف الأول لـ الهلال من ركلة مقصية أيضًا في الشوط الأول من عمر مباراة التعاون.

الهلال يعود للفوز وينفرد بالصدارة:

وبعد الفوز أصبح رصيد الهلال 29 نقطة في صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد سكري القصيم عند 21 نقطة في المركز الخامس في جدول الترتيب.

يذكر أن الهلال سيواجه الفيصلي بالجولة الخامسة عشرة، بينما يلعب التعاون مع نادي ضمك يوم الاثنين المقبل.

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