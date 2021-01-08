خبير قانوني يكشف حقيقة ظُلم النصر والاتحاد بسبب الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

لم يتمكن ناديا النصر والاتحاد من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وذلك خلال الإعلان أمس الخميس عن الأندية المستحقة وغير المستحقة لـ شهادة الكفاءة المالية.

ورد المحامي محمد الديني حول ما تردد عن ظُلم الناديين من قبل لجنة الكفاءة المالية بسبب عدم حصولهما على شهادة الكفاءة.

وغرد محمد الديني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “اشتراط الحصول على شهادة الكفاءة المالية يتوافق مع ما نصت عليه المواد 11 فقرة 5 و 19 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بإلزام الأندية بتقديم ما يثبت سداد الالتزامات المالية كل 3 أشهر”.

وأضاف الديني: “يجوز للجنة في حال عدم تقديم ما يثبت منع النادي من التسجيل لفترة أو فترتين متتاليتين”.

العالمي الأعلى ديونًا بين الأندية

وكان عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية أكد أن العالمي عليه ديون بقيمة 76 مليون ريال ليكون النادي الأعلى مديونية يليه نادي الاتحاد.

النصر ينسحب من صفقة تيكسيرا

وبسبب عدم حصول العالمي على شهادة الكفاءة المالية فإن أصفر العاصمة سينسحب من مفاوضات ضم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق وفقًا للإعلامي عبدالله الحنيان، لأن عدم حصول أصفر العاصمة على شهادة الكفاءة المالية يعني عدم قدرته على تسجيل أي صفقات أو لاعبين جدد في يناير الحالي. ولم تحصل أندية النصر والاتحاد والوحدة والاتفاق والباطن على شهادة الكفاءة المالية بسبب عدم استيفائها للمعايير المُلزمة للحصول على الشهادة.

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