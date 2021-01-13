خبير قانوني يُوضح هل ظلمت الانضباط محمد العويس بعد إيقافه ؟

المواطن - محمد سمعه

رد الخبير القانوني يعقوب المطير، المختص في القانون الرياضي، على جزئية أن محمد العويس حارس مرمى الأهلي ظُلم بسبب قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف العويس و2 من مسؤولي نادي القادسية بسبب التلاسن والمشادة الذي حدثت بينهم في مباراة الأهلي والقادسية يوم الجمعة الماضية بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المطير لـ قناة 22 الرياضية قائلًا: “المخالفة ثابتة والعقوبة صحيحة بناءً على تقرير مراقب المباراة”.

عقوبة على العويس بسبب محاولة الاعتداء:

وتابع الخبير القانوني: “العويس حاول الاعتداء صحيح أنه لم يعتدِ، ولكنه حاول وبالتالي عوقب بسبب محاولته وفقًا للمادة الـ48 من قانون العقوبات”.

وسيغيب العويس عن مباراتي الأهلي ضد الهلال وأبها في دوري محمد بن سلمان للمحترفين تنفيذًا لعقوبة الانضباط.

أول رد من الأهلي بعد إيقاف محمد العويس:

وفي وقت سابق، أظهر النادي الأهلي أول رد فعل من جانبه، وذلك بعد قرار إيقاف الحارس محمد العويس من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وغرد فيصل زيد المتحدث باسم الأهلي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ”بما إنه قرار إيقاف العويس مبني على رد فعله بعد التلفظ عليه وهو في أرضية الملعب من قبل مسؤولين، فلابد من التحقيق مع الحكام، لماذا لم يقوموا بإيقاف المباراة وحماية اللاعب من المسؤولين وهم يملكون هذه الصلاحية؟، ما في جمهور اللي برا مسؤول”.

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