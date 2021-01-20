خسارة تشيلسي تُقلص فرصه للمنافسة على البريميرليج

المواطن - محمد سمعه

أصبح موقف الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي صعبًا للغاية حول المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الخسارة أمس الثلاثاء من نادي ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة بين الفريقين.

البلوز في المركز الثامن

ويحتل البلوز حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بعد أن تعرض للهزيمة السادسة في الدوري الإنجليزي منذ انطلاق الموسم الحالي 2020/2021.

وأصبح بين البلوز والمتصدر فريق ليستر سيتي تسع نقاط من أجل المنافسة على صدارة الدوري الإنجليزي، لكن الأمور صعبة للنادي اللندني حاليًا بسبب شراسة المنافسة من قبل فرق ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، حيث يخططون لعدم فقدان أي نقاط في المباريات المقبلة في الدوري.

وسيواجه تشيلسي فريق وولفرهامبتون يوم 27 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، حيث تُقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في العاصمة البريطانية لندن.

مدرب تشيلسي مهدد بالإقالة

ويواجه المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب البلوز موقفًا صعبًا حيث أصبح مهددًا بالإقالة في أي وقت، بسبب تراجع نتائج الفريق اللندني مؤخرًا.

وكان فرانك لامبارد تولى تدريب نادي تشيلسي في صيف 2019 بعد إقالة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، حيث قاد الفريق في مباراة السوبر الأوروبي في أغسطس 2019 ضد فريق ليفربول الإنجليزي، حيث أُقيمت في تركيا وتُوج وقتها ليفربول باللقب بفضل فوزه في ركلات الجزاء الترجيحية.

يذكر أن اسم الفرنسي أوليفيه جيرو ارتبط بالرحيل عن صفوف البلوز مؤخرًا والانضمام لنادي مارسيليا الفرنسي أو بوروسيا دورتموند الألماني.

شارك الخبر