خطة الاتحاد للفوز على النصر بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

يسعى المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني لنادي الاتحاد لتجهيز كافة أوراقه من أجل الفوز على نادي النصر في الجولة الخامسة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان كاريلي تعرض لانتقادات قوية، وذلك عقب خسارة العميد من نادي أبها بالجولة الثالثة عشر بهدف دون رد.

ويخطط المدرب البرازيلي تجهيز اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز من أجل مواجهة النصر خاصة أنه سافر إلى تركيا مؤخرًا وذلك من أجل متابعة حالته الصحية، وعاد أمس السبت إلى المملكة.

رؤية مباراة أبها حل أمثل لعلاج أخطاء الاتحاد

كما سيعمل المدرب كاريلي على رؤية مباراة أبها للوقوف على الأخطاء التي ارتكبها الفريق في المباراة، من أجل إصلاحها خاصة أن العميد يود إنهاء الدور الأول وهو فائز بست نقاط، حيث سيواجه فريقي العين والنصر في الجولتين الـ14 والـ15 خلال الفترة القادمة.

وسيعمل المدرب كاريلي على تجهيز اللاعب غاري رودريغيز من أجل المشاركة في مباراة النصر وفقًا لـ ” الاقتصادية” حيث لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة العين بسبب تواجده بفترة الحجر الصحي حاليًا.

العميد في المركز الخامس

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة.

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