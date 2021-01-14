خطوات التسجيل في منصة مدرستي بعد اعتماد التعليم عن بعد

أعلن وزارة التعليم، مساء اليوم الأربعاء، استمرار التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، حيث يجب على كل طالب وطالبة تسجيل دخول منصة مدرستي لمتابعة الدروس الجديدة وفيما يلي الخطوات:
رابط وخطوات التسجيل:
يتم الدخول إلى موقع منصة مدرستي الجديد من ذلك الرابط هنا
يقوم بفتح حساب مايكروسوفت للطلاب والطالبات.
يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تسجيل دخول.
يجب على الطالب أو الطالبة أن يختار جدول من القائمة بالدروس المطلوبة.
ثم على الطالب أو الطالبة أن يختار اسم الدرس والضغط على الدرس الذين يريدون سماعه.
بعد سماع الطالب أو الطالبة الدرس قم بالضغط على كلمة حضور الموجودة بجانب الدرس.
ما هي منصة مدرستي ؟
هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.
وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.
بداية اليوم الدراسي:
وأعلنت الوزارة أمس استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.
وأضافت وزارة التعليم: “يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا”.