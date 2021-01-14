خطوات التسجيل في منصة مدرستي بعد اعتماد التعليم عن بعد

المواطن - الرياض

أعلن وزارة التعليم، مساء اليوم الأربعاء، استمرار التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، حيث يجب على كل طالب وطالبة تسجيل دخول منصة مدرستي لمتابعة الدروس الجديدة وفيما يلي الخطوات:

رابط وخطوات التسجيل:

يتم الدخول إلى موقع منصة مدرستي الجديد من ذلك الرابط هنا

شارك الخبر