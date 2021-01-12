خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 22934 إصابة بـ كورونا و531 وفاة

المواطن - متابعة

سجّلت روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية 22934 إصابة جديدة بفيروس كورونا و531 وفاة.

وأوضح مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المسجد (كوفيد-19) في روسيا أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 3448203 إصابات.

فيما بلغ إجمالي الوفيات 62804 حالات، مشيرة إلى شفاء 24755 شخصًا، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 2825430 شخصا.

يذكر أن أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا أظهرت أن عدد الإصابات بلغ 91 مليوناً و319 ألفاً و654 إصابة، فيما سجل العالم مليوناً و952 ألفاً و979 وفاة، حتى الثلاثاء.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، 65 مليوناً و316 ألفاً و716 متعافياً.

شارك الخبر