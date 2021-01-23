خياران متاحان أمام الأهلي في حال عدم ضم جمال بلعمري

المواطن - محمد سمعه

يفكر النادي الأهلي في تدعيم صفوفه الدفاعية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بصفقة قوية حسبما طلب المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وكان الراقي اهتم مؤخرًا بضم اللاعب الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي ليون الفرنسي، لكن إدارة الراقي وضعت بدائل في حال لم ينضم بلعمري للراقي في ميركاتو يناير.

وأفاد موقع To10.gr اليوناني أن الراقي بقيادة فلادان مهتم بضم التونسي نسيم هنيد مدافع نادي آيك أثينا اليوناني من أجل تقوية دفاع الراقي.

مدافعان على رادار الأهلي:

ودخل اسم هنيد كمرشح للانضمام إلى الراقي مع المدافع المغربي جواد ياميق صاحب الـ28 سنة الذي يلعب حاليًّا لفريق بلد الوليد الإسباني.

وكان خالد البلطان رئيس نادي الشباب قال يوم السبت الماضي: إن عودة بلعمري للسعودية ستتحقق فقط في حال وافقت إدارة الليث على عودته، حيث حدث خلاف بين النادي العاصمي وبلعمري بعد رحيل الأخير لنادي ليون الفرنسي.

حقيقة إلزام الراقي بدفع مبالغ مالية للشباب:

يذكر أن القانوني أحمد الأمير كان قال بأن الأهلي غير ملزم بدفع أي مبالغ مالية لنادي الشباب في حال رغب في ضم بلعمري خلال ميركاتو يناير.

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