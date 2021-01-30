خيمناستك الإسباني يضم السعودي فراس الغامدي

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي خيمناستيك دي تاراخونا الإسباني، اليوم الجمعة، مع السعودي فراس الغامدي؛ لينضم للفريق الأولمبي بالنادي بالمرحلة المقبلة.

ووفقًا لبيان الفريق الموجود في إقليم كتالونيا فإن الغامدي تدرب تحت قيادة المدرب توني سيلجرات منذ أن انضم في فبراير 2020 للنادي، حيث لعب مع الفريق الأول لفريق خيمناستيك في بعض المباريات الودية وقدم أداءً جيدًا جعل إدارة النادي تتعاقد معه.

وسيكون الغامدي متاحًا للمشاركة مع فريق خيمناستيك في النصف الثاني من الموسم الحالي 2020/ 2021، حيث يحتل فريق خيمناستيك حاليًّا المركز الأول بدوري الدرجة الثالثة، الذي يؤهله للمشاركة في الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن فراس الغامدي وقع لفريق خيمناستيك حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لموسم آخر إضافي.

وكان فراس الغامدي سبق له أن خاض تدريبات في الأكاديمية السعودية Future Falcons قبل الانضمام لفريق لفريق خيمناستيك دي تاراغونا.

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