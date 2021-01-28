دبابات إسرائيلية تتجه إلى الجولان

المواطن - متابعة

بعد ساعات من تهديد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، بحرب مقبلة ستسقط آلاف الصواريخ، أرسلت تل أبيب، الأربعاء، دبابات وتعزيزات عسكرية إلى الجولان السوري المحتل.

وكان كوخافي قد أعلن أمس، أن بلاده تتمتع بحرية عمل واسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن إسرائيل مهددة بصواريخ من لبنان وسوريا وغزة وإيران.

واستطرد “في الحرب المقبلة ستسقط آلاف الصواريخ علينا لكننا سنرد بشكل واسع”.

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كما حذّر رئيس الأركان الإسرائيلي، اللبنانيين وسكان غزة بترك منازلهم في حال اندلاع الحرب، مضيفًا “ذروة العام ستكون في مناورات تحاكي حربا شاملة تستمر شهراً”.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من منازل جنوب لبنان يحتوي ذخائر وصواريخ، كاشفًا النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 500 هدف في سوريا العام الماضي.

وأردف أنه لا نية لإيران بوقف التموضع العسكري في سوريا.

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