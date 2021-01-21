دبي توقف الأنشطة الترفيهية وتفرض قيودًا على الفنادق والمستشفيات

المواطن - متابعة

وجهت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي كافة المعنيين في المنشآت الفندقية والمطاعم بالإيقاف المؤقت للأنشطة الترفيهية اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

دبي تقيم الوضع:

وأضافت الدائرة في تعميم موجه لأصحاب ومديري المنشآت الفندقية والمطاعم في إمارة دبي، أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية، مضيفة: “نقدر تعاونكم الدائم ونثمن جهودكم كشركاء رئيسين لخدمة الصالح العام وحماية سلامة وصحة المجتمع”، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وذكرت أنه ومن خلال زيارات التفتيش الميداني للدائرة فقد تم رصد ارتفاع لعدد من المخالفات أثناء إقامة الأنشطة الترفيهية.

تعليق الجراحات:

كما طلبت هيئة الصحة بالمدينة من المستشفيات الحكومية والخاصة تعليق “جميع العمليات الجراحية العلاجية الاختيارية التي تتطلب تخديرًا عميقًا أو تخديرًا عامًا، وفقًا لتعميم نُشر في 20 يناير. يدخل الأمر حيز التنفيذ من منتصف ليل الخميس حتى 19 فبراير، كما يمكن تمديده، وفقًا لما ذكرته “بلومبرغ”.

وبلغ أمس عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 3506 حالات من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 263.729 ألف حالة.

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