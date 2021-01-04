دراسة: الإصابة بفيروس كورونا تجعلك محصنًا من الإصابة به مرة أخرى

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا محصنون ضد ظهور الأعراض الخاصة بالفيروس مرة أخرى.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فحص الباحثون البيانات لأكثر من 11000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مؤسسة مستشفيات نيوكاسل أبون تاين.

تم تشجيع الموظفين على إجراء اختبار فيروس كورونا إذا ظهرت عليهم أي أعراض وتم تجنيد آخرين لإجراء اختبارات الأجسام المضادة لقياس انتشار المرض.

كورونا لا يأتي مرتين:

من بين هؤلاء، كان أكثر من 1000 شخص إما لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا أو تم اختبارهم إيجابيًّا عبر مسحة بي سي آر بين 10 مارس و6 يوليو 2020، خلال الموجة الأولى من الفيروس في المملكة المتحدة.

وركز الباحثون بشكل خاص على عدد 1038 من موظفي المستشفى الذين أصيبوا سابقًا بالإصابة بالأعراض واختبارهم إيجابيًّا خلال الموجة الثانية من الخريف، والتي تم تحديدها بين 7 يوليو و20 نوفمبر.

في نافذة الموجة الثانية من الدراسة، أبلغ 2115 شخصًا في الدراسة لم يكونوا مصابين بالفيروس سابقًا عن ظهور أعراض وأخذوا مسحة.

أكثر من واحد من كل ثمانية من هؤلاء الأشخاص (290) كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

عند النظر إلى إجمالي 11000 عامل في المستشفى، لم يسجل أي منهم اختبارًا إيجابيًّا ممن أصيبوا سابقًا.

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