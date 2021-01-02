دراسة: فيروس كورونا الجديد ينتقل بسرعة كبيرة بين الأشخاص

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا الجديد يعد بالفعل أكثر عدوى من الفصائل السابقة للفيروس، وينتشر بسرعة فائقة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد باحثو إمبريال كوليدج لندن أن السلالة الجديدة من أكثر قابلية للانتقال بنسبة 50 بالمائة تقريبًا، بناءً على عينات مأخوذة من حوالي 86 ألف بريطاني.

سرعة الانتشار:

مع إصابة أكثر من 189 ألف شخص حديثًا في يوم واحد في المتوسط في الولايات المتحدة، فإن معدل الانتقال الأعلى بنسبة 48 في المائة البالغ 1.85 يمكن أن يؤدي إلى إصابات جديدة يوميًّا تتجاوز 275000.

وتم اكتشاف النوع الجديد لأول مرة في سبتمبر الماضي، ولكن بداية الشهر الماضي، أدى هذا الفيروس إلى زيادة عدد الإصابات بين البريطانيين.

وقام باحثو إمبريال كوليدج لندن بتسلسل جينومات 1904 أشخاص مصابين بالفيروس الجديد، وقارنوا سرعة انتشار الفيروس بعينة أوسع من العينات الأخرى المأخوذة من أكثر من 48000 شخص في إنجلترا.

ليس خطيرًا للغاية:

وكما توقعوا، وجدوا أن فيروس كورونا الجديد ينتقل بالفعل بسرعة فائقة عن السابق، خاصة بين الأشخاص في العشرينات من العمر.

وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن كل شخص يصاب بهذا الفيروس المتحور سينقله إلى ما يصل إلى 0.7 شخصًا إضافيًّا في المتوسط.

حتى الآن، لا يوجد دليل يشير إلى أن الفيروس الجديد يسبب له خطورة كبيرة، في الوقت الذي يعتقد فيه علماء الفيروسات وخبراء الصحة العامة أن اللقاحات التي تصنعها شركات مثل أسترازنيكا وفايزر ومودرنا ستظل فعالة ضد النوع الجديد من فيروس كورونا.

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