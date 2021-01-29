دراسة مقلقة حول تأثير كورونا على خصوبة الرجال

المواطن - متابعة

لا يزال تأثير الإصابة بفيروس كورونا على خصوبة الرجال مثار بحث ودراسة لدى العديد من مراكز الدراسات والأبحاث حول العالم، خاصة مع تباين النتائج التي تتوصل إليها هذه الدراسات.

تأثير كورونا على خصوبة الرجال

وكشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها الخميس، أن خصوبة الرجال قد تتأثر من جراء الإصابة بالفيروس، محذرة من مؤشرات متزايدة على خطورة الإصابة على الحيوانات المنوية لدى بعض المرضى.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة “ريبرودوكشن” ونقلتها سكاي نيوز عربية، أن الحالات الشديدة من الإصابة بفيروس كورونا قد تؤثر على قدرات الحيوانات المنوية للرجل، وبالتالي قد تؤثر على خصوبته.

وقالت الدراسة: “يقدم هذا التقرير أول دليل مباشر حتى الآن على أن الإصابة بمرض (كوفيد 19) تضعف جودة السائل المنوي وإمكانية التكاثر لدى الذكور”، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية.

ضعف الوظائف الإنجابية للذكور

ورغم هذه النتائج الجديدة التي قد تبدو صادمة، فقد نبه خبراء غير مشاركين في الدراسة إلى توخي الحذر بشأن تعميم مخرجات الدراسة إلى حين إجراء أبحاث أخرى مشابهة.

وقال آلان باسي، أستاذ الذكورة في جامعة شيفيلد في جنوب يوركشاير بالمملكة المتحدة: “لا بد من توخي الحذر الشديد في تفسير هذه البيانات. على سبيل المثال، يذكر المؤلفون أن بياناتهم توضح أن عدوى (كوفيد 19) تسبب ضعفًا كبيرًا في الوظائف الإنجابية للذكور، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى ارتباط فعلي بينهما فقط”.

وحللت الدراسة الحيوانات المنوية لدى 105 رجال لم يصابوا بفيروس كورونا، و84 آخرين تم تشخيص إصابتهم بالمرض، وذلك على فترات تراوحت بين 10 و60 يومًا.

ووجدت الدراسة زيادة ملحوظة في الالتهاب والإجهاد لدى الحيوانات المنوية الخاصة بالرجال المصابين بـ”كوفيد 19|، كما تأثر تركيز الحيوانات وحركتها وشكلها سلبًا بالفيروس، وأظهرت الدراسة أن الاختلافات تزداد مع شدة المرض.

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