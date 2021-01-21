درجات حرارة متوقعة تحت الصفر اليوم

المواطن - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاط للرياح السطحية تؤدي الى انعدام او شبه انعدام في الرؤية الافقية على مناطق( الرياض، الشرقية ، القصيم ، المدينه المنوره، مكة المكرمة، تبوك ، نجران ،عسير ،الباحة) مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

درجات حرارة تحت الصفر:

كما يستمر انخفاض درجات الحراره الى مادون الصفر المئوي على مناطق المملكة الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون على الجزء الأوسط والشمالي: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-50كم/ساعة قد تصل الى أكثر من 50كم/الساعة. على الجزء الجنوبي : جنوبيه الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعه ، وارتفاع الموج على الجزء الأوسط والشمالي: مترين الى ثلاثة أمتار وعلى الجزء الجنوبي : متر الى متر ونصف، وحالة البحر مائج على الجزء الأوسط والشمالي وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 50-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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