درجة الحرارة 3 تحت الصفر في طريف والمياه تتجمد في القريات ورفحاء

المواطن - الرياض

نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، بيانات حول درجة الحرارة الصغرى التي تم تسجيلها اليوم في عدد من المدن السعودية، والتي أظهرت تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي في 4 مدن سعودية.

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بقرية ( غطي ) في محافظة #القريات

الخميس | 21 يناير 2021 م 🗓

.#طقس_بدر .. زايد الشراري pic.twitter.com/VAn2BTOMzX — فريق طقس بدر (@weather_badr) January 21, 2021

درجة الحرارة تحت الصفر

وسجلت طريف 3 درجات تحت الصفر، فيما سجلت القريات 1.4 تحت الصفر، بينما كانت درجة الحرارة في رفحاء 1.3 تحت الصفر، ووصلت في عرعر إلى درجة واحدة تحت الصفر.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة وخليص، ورابغ، وبحرة، والجموم.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة عصرًا.

غبار وتدني الرؤية

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة عصرًا.

تنبيه من طقس المدينة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – خيبر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وجاءت درجات الحرارة في باقي المدن السعودية كما يلي:

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