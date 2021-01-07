دعوات لحظر حساب ترامب على تويتر

المواطن - عمر رأفت - الرياض

دعا مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى تعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي، بعد مزاعم بأنه حرض على العنف المستمر الذي يهز واشنطن حاليًّا.

حظر تويتر الخاص بترامب:

واقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

هرب السياسيون والصحفيون إلى أجزاء أكثر أمانًا من المبنى، وفرض رئيس البلدية حظر تجول الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي على منطقة العاصمة بأكملها.

وتجددت الاشتباكات في محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترامب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

And Twitter needs to suspend Trump’s account. How is he allowed to keep fomenting this sedition? — roxane gay (@rgay) January 6, 2021

تهديدات ترامب:

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال: إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهوري، ساخرًا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسؤولين لقلب نتيجة الانتخابات.

Let me say in no uncertain terms @jack @vijaya @kayvz: If you do not suspend Donald Trump’s Twitter account for the next day at least, this mob attack on Congress is also on you. Sorry, but he has incited violence for days, using your tools in large part and you need to act now. — Kara Swisher (@karaswisher) January 6, 2021

وكان ترامب هدد بتعرض الولايات المتحدة للدمار في حالة عدم فوزه بالانتخابات، مطالبًا أنصار بالزحف نحو مبنى الكونجرس.

وقال ترامب في كلمته أمام أنصاره بواشنطن: يجب أن نقوم بتصويب الأمور لتفادي دمار الولايات المتحدة.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 في المجمع الانتخابي لكل ولاية على حدة، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع في التصويت الشعبي على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهوري ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرًا على نطاق واسع وأنه الفائز.

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