دعوات لحظر حساب ترامب على تويتر

المواطن - عمر رأفت - الرياض

دعا مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى تعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي، بعد مزاعم بأنه حرض على العنف المستمر الذي يهز واشنطن حاليًّا.

واقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

هرب السياسيون والصحفيون إلى أجزاء أكثر أمانًا من المبنى، وفرض رئيس البلدية حظر تجول الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي على منطقة العاصمة بأكملها.

وتجددت الاشتباكات في محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترامب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال: إنه لا يصدق أن وزير خارجية جورجيا جمهوري، ساخرًا من أنه يحب أن يسجل المكالمات، في إشارة إلى المكالمة المسربة التي كشفت ضغطه على المسؤولين لقلب نتيجة الانتخابات.

Let me say in no uncertain terms @jack @vijaya @kayvz: If you do not suspend Donald Trump’s Twitter account for the next day at least, this mob attack on Congress is also on you. Sorry, but he has incited violence for days, using your tools in large part and you need to act now.

— Kara Swisher (@karaswisher) January 6, 2021