دوري محمد بن سلمان.. أنجوس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه

المواطن - مروة نبيل

واصل حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنجوس تألقه اللافت مع التعاون، خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

أنجوس الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر الحراس حفاظًا على نظافة الشباك بعد مرور 12 جولة، حيث يتصدرها أنجوس بحيث لم تهتز شباكه خلال 6 مباريات.

ويحتل حارس مرمى نادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي المركز الثاني، بعدما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات، ثم حارس الهلال عبدالله المعيوف الذي لم يستقبل أهداف في 3 لقاءات، بالتساوي مع حارس العين أمين بخاري.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ الهلال برصيد 25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب والأهلي، ثم الاتحاد برصيد 21 نقطة، ويحتل الوحدة المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

ويقع الفتح في المركز السابع برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع كل من؛ أبها، الاتفاق والقادسية، ثم النصر برصيد 14 نقطة، ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن العين، فيما يتذيل العين جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط.

شارك الخبر