دوري محمد بن سلمان .. الإصابة تُهدد أحد نجوم الهلال قبل مواجهة التعاون

المواطن - محمد سمعه

هددت الإصابة أحد نجوم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك قبل مواجهة نادي التعاون يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن سالم الدوسري نجم الفريق غاب عن التدريبات الجماعية، حيث أدى مرانًا لياقيًا تخلله تدريبات بالكرة، بعد أن أوضحت الفحوصات الطبية تعرضه لتمزق بسيط في العضلة الخلفية.

ويسعى الفريق الكروي الأول بالأزرق للفوز على التعاون وكسر سلسلة التعادلات، حيث تعادل بطل الدوري في الموسم الماضي، في آخر 4 جولات كان آخرها التعادل السلبي أمام النادي الأهلي.

الهلال في الصدارة بفارق نقطة عن الشباب

ويحتل الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة، المركز الأول برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الشباب صاحب المركز الثاني.

تراجع أداء جوميز يُسبب أزمة

من ناحية أخرى، وبسبب تراجع أداء الفرنسي بافيتيمبي جوميز فإن الهلال يعاني من أزمة إهدار الفرص أمام مرمى المنافسين، حيث أهدر الأزرق 24 فرصة تهديفية في 13 مباراة خلال دوري المحترفين، ليتصدر قائمة الأندية الأكثر إهدارًا للفرص السهلة.

وجاء أبها ثانيًا في قائمة الفرق الأكثر إهدارًا للفرص برصيد 23 فرصة، بينما حل الوحدة في المركز الثالث برصيد 19 فرصة وجاء الأهلي في المركز الرابع بـ 18 فرصة، كما أن الاتحاد جاء خامسًا برصيد 17 فرصة مهدرة من قبل نجومه.

وكان غوميز انضم لـ الزعيم في صيف عام 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي، كما ارتبط اسمه بالانضمام لنادي طرابزون سبور التركي مؤخرًا.

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