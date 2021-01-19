الاتحاد يتقدم بثنائية في الشوط الأول بدوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العين ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم العميد بهدفين دون رد.

الاتحاد يهز شباك العين بثنائية

وبدأت مباراة العين ضد الاتحاد المقامة على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط العميد بقوة، قبل أن ينجح هارون كمارا في فض اشتباك السلبي عند الدقيقة 13 من كرة رأسية مميزة.

وواصل لاعبو العميد السيطرة بعد هدف كمارا، وتمكن البرازيلي رومارينيو من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 24 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، واستمرت المحاولات وسط دفاع قوي من فريق العين، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بثنائية.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، فيما يقع العين في المركز الـ15 وقبل الأخير بـ10 نقاط.

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