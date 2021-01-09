دوري محمد بن سلمان .. الاتحاد يكتفي بهدف في ضمك ويصعد للمركز الرابع

المواطن - محمد سمعه

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز قبل قليل على نادي ضمك بهدف دون رد في ختام مباريات الجولة الـ12 من عمر المسابقة.

أحداث مباراة الاتحاد وضمك:

وبدأ العميد المباراة بأسلوب الضغط الهجومي بحثًا عن إحراز الهدف الأول حتى نجح اللاعب المتألق عبدالرحمن العبود في إحراز الهدف الوحيد للعميد بالشوط الأول بالدقيقة السادسة والثلاثين بطريقة جميلة.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد ضغطه أملًا في إضافة الهدف الثاني حيث انفرد فهد المولد بحارس ضمك وتمت إعاقته لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة فهد المولد. الحكم يلغي هدفًا لـ فهد المولد:

وانفرد فهد المولد بحارس ضمك مرة أخرى ليُسجل الهدف الثاني للعميد ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد رجوع الحكم سامي الجريس إلى تقنية الفيديو.

ولم يحدث أي جديد خلال المباراة ليفوز الاتحاد بهدف دون مقابل ويصعد للمركز الرابع برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 8 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

وكانت مباراة الاتحاد وضمك، تأجل انطلاقها وذلك بسبب هطول أمطار على أرضية ملعب الشرائع لتبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف وخمس دقائق من مساء اليوم السبت.

سيواجه العميد، فريق أبها بالجولة الثالثة عشرة من عمر دوري المحترفين يوم الخميس المقبل.

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