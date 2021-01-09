دوري محمد بن سلمان .. الاتحاد يُنهي الشوط الأول ضد ضمك بهدف

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراته ضد ضمك بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ العميد المباراة بأسلوب الضغط الهجومي بحثًا عن إحراز الهدف الأول حتى نجح اللاعب المتألق عبدالرحمن العبود في إحراز الهدف الوحيد للعميد بالشوط الأول بالدقيقة السادسة والثلاثين بطريقة جميلة.

سبب تأجيل انطلاقة مباراة الاتحاد وضمك:

وكان لقاء العميد ضد ضمك انطلق متأخرًا في تمام الساعة الثامنة و 35 دقيقة مساءً بعد أن قرر الحكم سامي الجريس تأجيل انطلاقة المباراة بسبب غرق أرضية ملعب الشرائع، حيث تمت أعمال إزالة المياه ثم بدأت المباراة.

ويسعى الاتحاد للفوز على ضمك، وذلك من أجل الصعود للمركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة العميد، كانت إدارة ضمك أعلنت رحيل المدرب الجزائري نور الدين بن زكري عن قيادة الفريق وذلك لأسباب خاصة به.

موعد مباراة الاتحاد وأبها:

يذكر أن العميد سيواجه فريق أبها بالجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين يوم الخميس المقبل، حيث ستُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وخاض الاتحاد مبارياته مؤخرًا في ملعب الشرائع، بسبب أعمال الصيانة في ملعب الجوهرة المشعة، حيث تنتهي أعمال الصيانة يوم 12 يناير الجاري.

وكان العميد تعاقد مع اللاعب المصري أحمد حجازي على سبيل الإعارة من فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، كما يسعى العميد لشراء اللاعب بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة.

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