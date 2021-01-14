دوري محمد بن سلمان .. الباطن يُحبط الاتفاق بتعادل إيجابي

المواطن - محمد سمعه

أحبط الفريق الكروي الأول بنادي الباطن، منافسه الاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة الاتفاق والباطن

وكان فارس الدهناء افتتح التسجيل بالدقيقة الثامنة والثلاثين عبر مهاجمه المغربي وليد أزارو بطريقة جميلة.

وحافظ فارس الدهناء على تقدمه، لينتهي الشوط الأول بتأخر الباطن بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني ألغى حكم المباراة هدفًا ثانيًا سجله فريق الاتفاق عبر محمد الكويكبي وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

ونجح الباطن في النجاة من الخسارة بإحراز هدف التعادل بالدقيقة التسعين عبر نجمه فابيو أبرو من ركلة جزاء.

ترتيب الفريقين في دوري المحترفين

وبعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي، أصبح رصيد فارس الدهناء 18 نقطة في المركز السابع، بينما أصبح رصيد الباطن 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وقبل مباراة فارس الدهناء والباطن، تعادل القادسية مع الفيصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز الشباب على نادي العين بثلاثية دون رد، وفاز التعاون على الفتح بثنائية مقابل هدف.

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