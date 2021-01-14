دوري محمد بن سلمان.. التعاون يسعى لمعادلة عدد انتصارات الفتح

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤخرًا، وتحقيق الفوز ضد الفتح اليوم.

الفتح ضد التعاون

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج مواجهات الفتح ضد التعاون السابقة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قبل مباراتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13.

ولعب الفريقان 20 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تكافؤًا شديدًا وندية، حيث تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من تحقيق الفوز 7 مرات، مقابل 6 انتصارات لسكري القصيم، وخيم التعادل على نتيجة 7 لقاءات.

دوري محمد بن سلمان

وتحسنت نتائج الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث نجح الفتح في تحقيق الفوز على الفيصلي وضمك، ثم تعادل سلبيًا مع الوحدة، فيما تمكن سكري القصيم من التغلب على الأهلي بثلاثية، قبل أن يتعادل بدون أهداف مع الرائد.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز السادس.

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