دوري محمد بن سلمان.. الرائد يبحث عن فوز غائب منذ 2016

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستعادة نغمة الانتصارات ضد النصر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد ضد النصر

ويلعب الفريق الريداوي ضد النصر اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الرائد في الفوز ضد النصر منذ أبريل عام 2016، حينما فاز على أرضه بهدفين مقابل هدف، وخاض بعد ذلك 9 مواجهات أمام العالمي، خسرها جميعًا، واهتزت شباكه بـ30 هدفًا، وذلك وفقًا لـ”دوري بلس”.

وخسر الرائد ضد النصر 9 مرات وبنتائج كبيرة، حيث هُزم مرتين بخماسية دون رد، وسقط في فخ الهزيمة بهدفين نظيفين مرتين أيضًا، وخسر مرة بهدف وأخرى بنتيجة 3/1، بالإضافة إلى هزيمته بنتيجة 4/3، 4/1 و4/0.

دوري محمد بن سلمان

ويسعى الفريق الريداوي لاستعادة نغمة الانتصارات المفقودة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الريداوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الـ11.

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