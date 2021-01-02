دوري محمد بن سلمان .. الراقي يُحرم من الصدارة بثلاثية في مباراة الأهلي والتعاون

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والتعاون بخسارة الراقي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الأهلي والتعاون:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء هادئ من قبل الفريقين، لكن التعاون كشر عن أنيابه الهجومية ونجح في توجيه إنذارين من اللاعب السنغالي عبدالله ساني قبل أن يُحرز الهدف الأول للفريق التعاوني بالدقيقة الثلاثين.

وانهار دفاع الأهلي وحارسه محمد العويس بعد ذلك ليُسجل اللاعب عبدالله الجوعي الهدف الثاني للتعاون بالدقيقة الخامسة والثلاثين من تصويبة مخادعة للحارس محمد العويس.

وعند حلول الدقيقة الخامسة والأربعين، تمكن اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا من إضافة الهدف الثالث لسكري القصيم، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأهلي بثلاثية نظيفة.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب عبدالله ساني هدفًا رابعًا لفريق التعاون، ولكن تم إلغاؤه بسبب وجود اللاعب السنغالي في حالة تسلل.

ولم ينجح الراقي خلال المباراة في تقليص الفارق في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية، لتنتهي المباراة بفوز التعاون بثلاثية نظيفة.

وبعد نهاية مباراة الأهلي والتعاون، تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد فريق التعاون 17 نقطة في المركز السادس في جدول الترتيب.

وكانت عدسات الكاميرا في مباراة الأهلي والتعاون، التقطت مشهد للاعب السوري عمر السومة وهو يتحسر على سوء أداء فريقه بعد الهدف الثاني لفريق التعاون في الشوط الأول.

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