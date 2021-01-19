دوري محمد بن سلمان.. الشباب يسعى لمواصلة تفوقه ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يسعى الشباب لمواصلة تفوقه ضد الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مواجهتهما المرتقبة بالجولة الـ14.

الشباب ضد الفيصلي:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات الشباب ضد الفيصلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا لليوث.

ولعب الفريقان 20 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الليوث بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 10 مواجهات، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي 4 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.

دوري محمد بن سلمان:

ويسير الشباب بشكل مميز خلال الفترة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى لخطف الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في الترتيب، فيما يطمح الفيصلي في تحقيق نتيجة إيجابية في ظل معاناته هذا الموسم.

وقبل مباراة اليوم الثلاثاء، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

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