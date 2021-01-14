دوري محمد بن سلمان .. الشباب ينتظر هدية مباراة الأهلي والهلال

المواطن - محمد سمعه

ينتظر الفريق الكروي الأول بنادي الشباب هدية من مباراة الأهلي والهلال التي تُقام مساء غدًا الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الليث نجح اليوم الخميس في الفوز على فريق العين بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 25 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نادي الهلال صاحب الصدارة.

وينتظر نجوم الليث، هدية الأهلي بالفوز على الهلال وذلك من أجل تجميد نقاط الهلال عند 25 نقطة، مما يعطي فرصة للشباب للفوز بالجولة المقبلة وهي الجولة الرابعة عشرة وإزاحة الهلال من الصدارة في حال تعادل أو خسر من فريق التعاون بالجولة المقبلة.

مُحرزو ثلاثية الشباب ضد العين

وسجل لـ الشباب في مباراة العين كل من الأرجنتيني كريستيان جوانكا هدفين واللاعب عبدالله الحمدان هدفًا.

وكان خالد البلطان رئيس الليث قال بعد فوز فريقه على الاتفاق بالجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين إن فريقه يحتاج لضم مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وسيتحرك الليث لضم مهاجم آخر من أحد الدوريات الأوروبية بعد انضمام اللاعب الجزائري إسلام سليماني لاعب ليستر سيتي الإنجليزي السابق لنادي أوليمبيك ليون الفرنسي أمس الأربعاء.

عمر خربين يغادر الهلال رسميًا

وقبل مباراة الهلال والأهلي، أعلن أزرق العاصمة عن رحيل المهاجم السوري عمر خربين عن صفوفه، وذلك مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر “تويتر” صورًا لـ خربين مع زملائه في الفريق الكروي الأول معلقًا عليها: ” شكرًا عمر”.

شارك الخبر