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دوري محمد بن سلمان.. الفتح يتقدم على ضمك بالشوط الأول
في إطار مواجهات الجولة الـ11

دوري محمد بن سلمان.. الفتح يتقدم على ضمك بالشوط الأول

2021/01/01
الساعة 5:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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دوري محمد بن سلمان.. الفتح يتقدم على ضمك بالشوط الأول باتنا يحتفل بالهدف
المواطن - مروة نبيل
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1 ضمك ضد الفتح
1.1 دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

 

ضمك ضد الفتح

وبدأت مباراة ضمك ضد الفتح المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات قوية من النموذجي لتسجيل هدف مبكر، إلا أن دفاع أصحاب الأرض ظهر بشكل مميز.

وحصل النموذجي على ركلة جزاء، سددها المغربي مراد باتنا بنجاح عند الدقيقة 25، لتستمر محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر ضمك بهدف نظيف.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يحتل النموذجي المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ضمك ضد الفتح
نتيجة الشوط الأول

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