دوري محمد بن سلمان.. الفتح يتقدم على ضمك بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الفتح ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

د25’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@FatehClub⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق مراد باتنا .#ضمك_الفتح pic.twitter.com/bsae8H7K3X — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 1, 2021

ضمك ضد الفتح

وبدأت مباراة ضمك ضد الفتح المقامة على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات قوية من النموذجي لتسجيل هدف مبكر، إلا أن دفاع أصحاب الأرض ظهر بشكل مميز.

وحصل النموذجي على ركلة جزاء، سددها المغربي مراد باتنا بنجاح عند الدقيقة 25، لتستمر محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر ضمك بهدف نظيف.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يحتل النموذجي المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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