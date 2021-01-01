دوري محمد بن سلمان.. الفتح يستهدف الفوز الأول ضد ضمك

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح للظهور بشكل مميز خلال مباراته ضد ضمك اليوم، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

الفتح يستهدف الفوز الأول

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نتائج مواجهات الفتح ضد ضمك السابقة في البطولة، حيث فشل النموذجي في تحقيق الفوز بأي مباراة.

وفي الموسم الرياضي الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في الفوز على النموذجي بنتيجة 4/3، وتعادلا سلبيًا في الجولة الـ15.

دوري محمد بن سلمان

واستعاد النموذجي نغمة الانتصارات وتجاوز عقبة الفيصلي في الجولة الماضية، ويطمح لمواصلة الفوز ضد ضمك اليوم، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

على الجانب الآخر، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط من الفوز مرتين والتعادل مثلهما، والخسارة في 6 لقاءات.

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