دوري محمد بن سلمان.. الفيصلي سجل 71% من أهدافه بالشوط الثاني

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي أداء هجوميًّا مميزًا خلال أحداث الشوط الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي الأكثر تسجيلًا في الشوط الثاني:

ويُعتبر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الأكثر تسجيلًا خلال أحداث الشوط الثاني من مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 أهداف بمعدل 71%، حيث أحرز 14 هدفًا حتى الآن.

ويحتل عنابي سدير المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، بعدما نجح في تحقيق الفوز 3 مرات وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهم.

الفرق الأكثر تسجيلًا بالشوط الثاني هذا الموسم:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الفرق الأكثر تسجيلًا في الشوط الثاني خلال الـ11 جولة الماضية، حيث يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 12 هدفًا بنسبة 67%.

وجاء القادسية في المركز الثالث برصيد 9 أهداف بمعدل 64%، يليه فريق الاتفاق بـ12 هدفًا بنسبة 63%، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن برصيد 10 أهداف بمعدل وصل إلى 63% أيضًا.

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