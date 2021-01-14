دوري محمد بن سلمان.. القادسية يستهدف الفوز الثاني ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يسعى القادسية للظهور بشكل مميز ضد الفيصلي اليوم، وتحقيق 3 نقاط جديدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفيصلي ضد القادسية

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج مواجهات الفيصلي ضد القادسية السابقة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قبل مباراتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13.

ولعب الفريقان 12 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل انتصار واحد للفريق القدساوي، فيما خيم التعادل على نتيجة 6 لقاءات.

دوري محمد بن سلمان

ويسعى الفيصلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم؛ لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الفترة الأخيرة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية لمواصلة التألق، خاصة أنه يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الأهلي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع الفريق القدساوي في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

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