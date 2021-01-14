دوري محمد بن سلمان.. المنشطات تُراقب لاعبي العين والشباب

المواطن - مروة نبيل

تشهد مباراة العين والشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر انطلاقها، بعد قليل، تواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

المنشطات تُراقب اللاعبين

وأشار حساب البطولة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تواجد فريق من لجنة المنشطات في مباراة العين والشباب اليوم بالجولة الـ13، وتم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف.

ويتواجد فريق من اللجنة بشكل مستمر خلال المباريات الماضية، سواء في منافسات دوري المحترفين أو مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بتتويج الهلال بطلًا للمرة التاسعة في تاريخه.

دوري محمد بن سلمان

ويحل الشباب ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين على ملعب مدينة الملك سعود في الباحة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

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