دوري محمد بن سلمان.. النصر يتألق أمام الفرق الصاعدة

المواطن - مروة نبيل

يُقدم النصر مستوى مميزًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام الفرق الصاعدة، وذلك قبل مباراته ضد العين المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة.

النصر ضد العين

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد العين عند الساعة 7:55 مساءً، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع العالمي في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة قبل مباراة النصر ضد العين، فيما يحتل الفريق العيناوي المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 10 نقاط.

العالمي يخطف الأنظار أمام الفرق الصاعدة

وشهدت آخر 10 مباريات خاضها العالمي أمام الفرق الصاعدة حديثًا في الدوري السعودي للمحترفين تألقًا لافتًا من الأصفر، حيث إنه لم يخسر أي مواجهة، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل مباراته ضد العين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الفوز 9 مرات، والتعادل مرة واحدة أمام الفرق الصاعدة، وتمكن من تسجيل 29 هدفًا، كما أنه حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

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