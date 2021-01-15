دوري محمد بن سلمان.. النصر يستهدف الفوز رقم 20

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تفوقه ضد الرائد وتحقيق الفوز عليه خلال مباراة اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر ضد الرائد

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج مواجهات النصر ضد الرائد السابقة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، قبل مباراتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ13.

ولعب الفريقان 24 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأصفر الذي نجح في تحقيق الفوز 19 مرة، مقابل انتصار واحد حققه الرائد، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

دوري محمد بن سلمان

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاستعادة نغمة الانتصارات المفقودة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يطمح النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن العالمي صاحب المركز الـ11.

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