دوري محمد بن سلمان .. النصر يُمطر شباك العين ويصعد 3 مراكز

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في الفوز على ضيفه العين في ملعب “مرسول بارك” بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحداث مباراة النصر والعين:

وكان الشوط الأول بين العالمي والعين انتهى بالتعادل السلبي، حيث لم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح خالد الغنام في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السابعة والأربعين.

وحاول النصر بعد ذلك البحث عن إضافة الهدف الثاني، حتى تمكن اللاعب الأرجنتيني جونزالو مارتينيز من إحراز الهدف الثاني لأصفر العاصمة بالدقيقة الثمانين.

وبعدها بدقيقتين، تمكن فريق العالمي من إضافة الهدف الثالث عبر سامي النجعي بالدقيقة الثانية والثمانين.

ترتيب النصر والعين في دوري المحترفين:

وبعد نهاية المباراة بثلاثية للعالمي، أصبح رصيد أصفر العاصمة 14 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد العين عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير”.

وقبل بدء مباراة العالمي ضد العين، كان الهلال تعادل مع فريق الباطن بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما خسر الأهلي من القادسية بثلاثية مقابل هدف.

وكان محمد العويس حارس الأهلي دخل في خلاف مع أحد المسؤولين في مدرج نادي القادسية بعد خسارة الراقي بثلاثية مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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