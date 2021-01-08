دوري محمد بن سلمان .. الهلال يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع الباطن

المواطن - محمد سمعه

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، نزيف النقاط وذلك بعد التعادل عصر اليوم الجمعة مع نادي الباطن بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الهلال والباطن

وبدأ الزعيم، المباراة ضاغطًا بكل قوة حيث تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد كنو بالدقيقة الخامسة والعشرين.

وسعى فريق الباطن لإحراز هدف التعادل حتى تمكن اللاعب يوسف الجبلي من إحراز هدف التعادل للفريق السماوي بلمسة مباغتة بالدقيقة الخامسة والثلاثين.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح الفرنسي بافيتمبي غوميز في إحراز الهدف الثاني لـ أزرق العاصمة بالدقيقة الـ44 بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة ليسددها في شباك الباطن الخالية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الهلال بهدفين لهدف.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الزعيم مما أعطى الفرصة لفريق الباطن للبحث عن إحراز الهدف الثاني.

وتمكن بالفعل، فريق الباطن من إحراز الهدف الثاني عبر ضربة رأسية من اللاعب ريناتو جونيور بالدقيقة الثالثة والستين.

وسنحت فرصة بعد ذلك لفريق الباطن بالدقيقة الـ82 لإحراز الهدف الثالث بعدما ارتطمت الكرة بجسد حبيب الوطيان حارس الأزرق، ثم جاءت في ظهر لاعب الباطن ولكن الحكم رفض احتسابها هدف بداعي أن الكرة لم تمر خط مرمى حارس الزعيم.

وأهدر غوميز فرصة هجمة مرتدة للزعيم بعدما تلقى تمريرة جيدة من اللاعب سالم الدوسري، لينتهي اللقاء بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسقط نادي الهلال في فخ التعادل الثالث على التوالي في الدوري ليُصبح رصيده 25 نقطة في صدارة دوري المحترفين، بينما أصبح رصيد الباطن 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

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