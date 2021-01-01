دوري محمد بن سلمان .. الوحدة يُوقف قطار انتصارات الاتفاق بثنائية

المواطن - محمد سمعه

أوقف الفريق الكروي الأول بـ الوحدة، قطار انتصارات نادي الاتفاق بالفوز على فارس الدهناء بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الوحدة والاتفاق:

وخلال أحداث الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في إحراز أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني كشر فرسان مكة عن أنيابه الهجومية، ليُحرز اللاعب الفرنسي يوسف نياكات الهدف الأول لفريقه بالدقيقة الثانية والخمسين.

وظل فريق الاتفاق يُقاتل لإحراز هدف التعادل، لينجح اللاعب فيليب كيش في تسجيل التعادل لفارس الدهناء بالدقيقة الـ69 من ركلة جزاء.

وبحث الاتفاق عن إحراز الهدف الثاني، لكن نادي الوحدة نجح في تسجيل هدف الفوز عبر نياكات بالدقيقة الـ90.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فرسان مكة 18 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز السادس.

وقبل مباراة الوحدة والاتفاق، كان نادي الفتح تمكن من الفوز على ضمك بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز أبها على العين برباعية مقابل هدفين.

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